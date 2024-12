Dentista desaparecido é visto desembarcando de ônibus em Russas, diz Polícia Civil

Cirurgião-dentista Sérgio Henrique Alves Paiva, 35, foi dado como desaparecido desde a última quarta-feira, 18 / Crédito: Divulgação/DHPP

O cirurgião-dentista Sérgio Henrique Alves Paiva, 35, dado como desaparecido desde a última quarta-feira, 18, foi visto desembarcando de um ônibus no município de Russas, a 167,91 quilômetros de Fortaleza. A informação é da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O homem, no entanto, ainda não foi encontrado. O profissional teria desaparecido no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na quarta passada. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Eusébio, Delegacia Regional de Russas e 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), especializada em desaparecimento de pessoas.