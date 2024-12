Suspeito de atirar em homem é linchado e morre no Mondubim

Um homem morreu após ser linchado na noite dessa quinta-feira, 19, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Ele é suspeito de tentar matar um outro homem instantes antes de ser vítima do linchamento. Essa primeira vítima foi baleada e socorrida a uma unidade de saúde.



Imagens feitas do local do crime mostram o homem que foi linchado com o rosto desfigurado. Tijolos e pedras podem ser vistos ao lado do corpo. É possível identificar também que a vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica.