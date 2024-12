O POVO vence duas categorias do prêmio da Câmara Municipal de Fortaleza

Primeira edição do prêmio de jornalismo reconheceu texto e fotografia de profissionais do Grupo de Comunicação na noite desta quarta-feira, 18

O POVO venceu duas categorias da primeira edição do prêmio de Jornalismo da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A divulgação dos vencedores foi realizada na noite desta quarta-feira, 18, em solenidade na sede do órgão, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

O jornalista Samuel Pimentel conquistou a categoria impresso, com a reportagem “Especial Rotas da Confecção”, que fala sobre cenários, desafios e perspectivas para o setor de confecção e moda do Ceará. O fotógrafo Fábio Lima venceu a categoria “fotojornalismo”, com imagem que retratava a realidade de crianças que precisavam atravessar um córrego para chegar à escola em Fortaleza.