Quinze policiais militares são condenados por crimes relacionados ao tráfico de drogas no Bom Jardim

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Trabalho investigativo do Ministério Público do Ceará (MPCE) resultou na condenação de 15 policiais militares por 10 crimes relacionados ao tráfico de drogas em Fortaleza. O esquema criminoso atuou no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, durante os anos de 2016 e 2017 e foi descoberto durante investigação que mirava facções criminosas. Por meio de interceptações telefônicas e outras provas coletadas, quatro processos conduzidos pela Promotoria de Justiça Militar resultaram nas 15 condenações.

De acordo com o MPCE, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 19, o esquema era liderado pelo policial militar Jeovane Moreira Araújo. O grupo se aliava a traficantes, que trabalhavam como informantes, identificando as pessoas envolvidas em ações criminosas. Conforme o MPCE, os policiais buscavam flagrar os indivíduos cometendo atos ilícitos para conseguir vantagens, como dinheiro, bens e entorpecentes.