5 receitas fáceis de tender para o Natal

Em uma assadeira, coloque o tender e, com uma faca, faça cortes sobre a pele. Insira os cravos-da-índia, passe metade da manteiga sobre ele e regue com metade do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Após, com cuidado, retire o tender do forno, passe o restante da manteiga e o azeite sobre ele e leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.

Tender com abacaxi e queijo

Ingredientes

1 kg de tender

1 abacaxi descascado e cortado em fatias

1 cebola-roxa descascada e picada

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de vinho branco seco

4 colheres de sopa de geleia de damasco

250 g de queijo camembert cortado em fatias

2 galhos de alecrim

2 galhos de tomilho

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as fatias de abacaxi e de queijo. Por cima, coloque a cebola-roxa, a manteiga e o tender. Pincele a carne com metade da geleia de damasco e regue com vinho branco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Na metade do tempo, retire o papel-alumínio, fatie o tender, acomode entre as fatias de queijo e abacaxi. Regue com o molho da travessa e pincele com o restante da geleia de damasco. Coloque o tomilho e o alecrim ao redor da carne. Leve ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Tender com molho de vinho tinto

Ingredientes

1 tender

1 xícara de chá de vinho tinto seco

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de tomilho seco

seco Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o vinho tinto, o mel, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino, e deixe reduzir por cerca de 10 minutos. Faça cortes superficiais no tender e coloque-o em uma assadeira. Regue o tender com o molho e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 1 hora, regando o tender a cada 20 minutos com o molho da assadeira. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos para dourar. Sirva o tender com o molho de vinho tinto.