Fortaleza: faltam 5 km de malha cicloviária para Prefeitura atingir 500 km prometidos para gestão

Ciclofaixa da avenida Borges de Melo / Crédito: FERNANDA BARROS

Fortaleza está prestes a chegar aos 500 km de malha cicloviária prometidos pela Prefeitura até o fim deste ano. Atualmente, a Capital soma 495,1 km de ciclovias e ciclofaixas. Em novembro, 2,8 km de vias do tipo foram implantadas na avenida Borges de Melo, em trecho situado entre as ruas Damasceno Girão e Capitão Vasconcelos. Novas ciclofaixas também estão sendo sinalizadas em vias próximas à av. Borges de Melo, garantindo ainda mais conexões a quem prioriza a bicicleta como meio de transporte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A rua Major Weyne recebeu 0,8km de ciclofaixa no trecho localizado entre a avenida João Pessoa e rua Damasceno Girão. A sinalização bidirecional é feita do lado esquerdo da via, junto ao passeio.

Já a rua Capitão Vasconcelos foi contemplada com ciclofaixa unidirecional, também do lado esquerdo da via, no trecho entre a avenida Borges de Melo e Capitão Aragão com extensão de 0,4 km. Já a avenida Aguanambi recebeu 1 km da sinalização entre a avenida Borges de Melo e a rotatória, que recebe ciclovia. O objetivo é conectar o entorno, como a ciclovia existente na avenida Aguanambi e a ciclofaixa da avenida Eduardo Girão. As avenidas Gomes Brasil (ciclovia), na Parangaba, e a Audízio Pinheiro (ciclofaixa), no Dom Lustosa, também receberam as estruturas nas últimas semanas.

Conforme a AMC, entre as vias que vão receber infraestruturas nas próximas semanas estão: Av. Soriano Albuquerque - Joaquim Távora (ciclofaixa)



Rua Pergentino Ferreira - Joaquim Távora (ciclofaixa) Malha cicloviária em Fortaleza: ciclistas se sentem mais seguros Para o entregador Fernando Emanuel Pereira, 20, o aumento da malha cicloviária na Capital "melhorou muito" a vida de quem utiliza as ciclofaixas e ciclovias. "Tá mais seguro agora que aumentou porque tem o espaço certo para andar livremente. Diminuiu os acidentes", compara Fernando, que utiliza a infraestrutura durante o trabalho. Cláudio Lima, 48, utiliza a malha cicloviária diariamente para se deslocar para o trabalho, assim como milhares de fortalezenses. "Antes, a gente estava de lado com os carros. É o perigo de ser atropelado, o carro bater na gente. Nesse sentido, ficou melhor pra gente. Se torna mais seguro, porque a gente tem o próprio local da gente para pedalar", concorda Cláudio, que trabalha com serviços gerais.

O ciclista, que circula todos os dias pela avenida Borges de Melo, observa que alguns motoristas e motocicistas ainda passam pela via destinada as bicicletas. "Tem carro, tem moto que entra, sim. Torna a gente mais vulnerável, né. Porque eles, de repente, entram na frente ou de lado. Entram de uma vez, a gente não nota e quando vai ver, taca lá em cima. Aí é um perigo. É o risco de ser atropelado ou a gente bater neles", comenta. O motorista José Maria, 57, guia carro mas se desloca até o trabalho de motocicleta também elogia a ampliação das vias destinadas especificamente para ciclistas. "Para os ciclistas, fica mais seguro até porque eles acabam não andando entre os carros. Eu acho que melhora. Muito bom, inclusive, ali na CE 040, onde eu moro, ando muito lá também tem", que também utiliza bicicleta a passeio. A dona de Maria de Fátima Vasconcelos, 67, por outro lado, é contra a ampliação da malha cicloviária. Para ela, as vias para ciclistas reduzem as faixas para carros. "É bacana para o ciclista. Porém, se a cidade tivesse estrutura para isso, mas quer ir diminuindo o espaço dos carros para botar a ciclovia. Fica apertado (para os carros)", critica.