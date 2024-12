Fortaleza: uso do Bicicletar será gratuito neste domingo, 15

O Bicicletar terá uso gratuito neste domingo, 15. A iniciativa é uma celebração aos dez anos de instalação do sistema de bicicletas compartilhadas em Fortaleza.

Para aproveitar a tarifa livre, basta ter cadastro no aplicativo do sistema. As bicicletas podem ser retiradas e devolvidas em qualquer estação, ao longo do dia, sem limite da quantidade de usos.