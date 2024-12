Idosa de 72 anos morre após ser atropelada por moto e atingida por ônibus em Fortaleza

Nicro-ônibus que atingiu a vítima fazia a linha Bom Jardim/Bonsucesso/Centro / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma idosa de 72 anos morreu após ser atropelada por uma moto e, ao cair, ser atingida por um micro-ônibus. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 17, no cruzamento da rua General Sampaio com rua São Paulo, no Centro de Fortaleza. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, em nota, que atendeu à ocorrência de trânsito e realizou o controle de tráfego até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

No local, uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e o do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros socorros à vítima, que não resistiu.