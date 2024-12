Casal é morto em duplo homicídio no Eusébio nesta terça-feira,17

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira, 17, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Um homem de 26 anos e uma mulher de 23 anos foram assassinados por disparos de arma de fogo no bairro Mangabeira, no Eusébio , cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O homem, identificado como Tiago Pereira dos Santos, respondia por corrupção de menor e tráfico de drogas, segundo a pasta. A mulher, Vanessa Silva, trabalhava com aplicação de cílios postiços, conforme informações da rede social da vítima.

As investigações do caso estão a cargo da Delegacia Metropolitana do Eusébio.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana do Eusébio: (85) 3101 7346

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br