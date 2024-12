Policial militar é morto em Itapipoca durante confronto com suspeitos

O soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Alexandre Emanuel Freire Pinto, 28, foi morto durante um conflito com suspeitos na manhã desta terça-feira, 17, em Itapipoca, na região Norte do Estado.

Alexandre ingressou na corporação em dezembro de 2017 e estava lotado no Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) de Amontada. Alexandre é o 16º PM morto no Ceará em 2024.