Vacinação antirrábica em Fortaleza é prorrogada até o dia 27 de dezembro

A campanha teve início no último dia 9 de novembro, e está vacinando cães e gatos a partir dos 3 meses de idade, com exceção daqueles que estiverem doentes. A meta é atingir 80% da cobertura vacinal para cães, conforme informa o Ministério da Saúde

Alguns sintomas comuns da doença são: mudança no comportamento, aumento da agressividade atacando animais e pessoas, salivação intensa e deixar de se alimentar e de beber água. No estágio final da doença, ocorrem convulsões e paralisias.

A decisão de ampliar a campanha foi tomada pelo Governo Estadual, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

“A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% dos cães, e, atualmente, alcançamos 66,88%. Com a ampliação do prazo, esperamos atingir o percentual esperado”, destaca o gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos de Fortaleza, Atualpa Soares.

Orientações no transporte

De acordo com a SMS, os donos devem levar os cães com coleira e, no caso dos mais agressivos, também com focinheira. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes. O órgão também orienta que o transporte do animal deve ser feito por um adulto.

Animais doentes, com febre, diarreias ou outras enfermidades, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes, não devem ser vacinados.

Confira pontos de vacinação em Fortaleza: