Dia D da vacinação antirrábica para cães e gatos será neste sábado, 9, em Fortaleza

Os tutores devem apresentar a carteira de vacinação dos seus animais ao comparecerem em um dos pontos de atendimento. Caso o responsável não o possua, o documento será entregue no momento da imunização.

A prefeitura de Fortaleza realiza neste sábado, 9, o Dia D de vacinação contra a raiva para cães e gatos. A ação contará com 237 pontos de imunização funcionando das 8 às 16 horas em toda a Cidade.

Em Fortaleza, até outubro de 2024, a positividade para raiva em morcegos superou o número de 2023. Das 42 amostras enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), entre janeiro e outubro deste ano, oito foram positivas para o vírus da raiva.

De 2010 a 2024, foram registrados 48 casos de raiva humana no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde.

A raiva é uma doença infecciosa grave causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, presente na saliva dos animais. A doença é transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente através de mordidas, lambidas e arranhões.

Animais acometidos pela raiva costumam apresentar sintomas como agressividade, tristeza, salivação excessiva, dificuldade para engolir, latido rouco e paralisia das patas traseiras.

A doença é considerada fatal, com índice de letalidade de quase 100%. Apesar de não ter cura, a raiva humana pode ser prevenida por meio da vacinação antirrábica e, em alguns casos específicos, com a administração combinada da vacina e do soro antirrábico, após mordidas ou arranhões.

Animais silvestres, como morcegos, saguis (soim), raposa e macacos, também podem transmitir o vírus, que contaminam cachorros, gatos e humanos, por isso a necessidade e importância da vacinação anual.