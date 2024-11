Campanha de vacinação antirrábica de Fortaleza começa nesta quarta-feira, 6

Os sintomas mais comuns de raiva são: mudança no comportamento, aumento da agressividade atacando animais e pessoas, salivação intensa e falta de apetite. No estágio final da doença ocorrem convulsões e paralisias.

A campanha de vacinação antirrábica 2024 será lançada nesta quarta-feira, 6, pela Prefeitura de Fortaleza. Iniciativa objetiva garantir a vacinação de cães e gatos com mais de três meses de vida. A expectativa é de que 520 mil cães e gatos sejam vacinados até o dia 10 de dezembro. O lançamento ocorre na Praça do Jardim União, no bairro Passaré, em Fortaleza , às 8h30min.

Orientações

Os cães devem ir com coleira e, no caso dos mais agressivos, também com focinheira. Para que fugas ou acidentes sejam evitados, os felinos devem ser levados em caixas de transporte. Para garantir a segurança do animal, a condução deve ser realizada por adultos.

Na ocasião do lançamento, também haverá realização de testes de calazar e ação educativa do Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social (Nesms), abordando os benefícios da vacinação para os animais e seus tutores com distribuição de material informativo.

É imprescindível que os tutores apresentem a carteira de vacinação de seus animais. Aqueles que não possuírem o documento receberão a documentação no momento da imunização. Em casos de animais doentes, com febre, diarreias ou outras enfermidades, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes, não devem ser vacinados.