Fortaleza inicia campanha de vacinação antirrábica com evento na Vila União

A Campanha Antirrábica 2023 será lançada nesta quinta-feira, 9, pela Prefeitura de Fortaleza, com uma ação na praça Haroldo Jorge Vieira, no bairro Vila União. Na ocasião, serão feitos testes de calazar, atividades educativas, exemplificação de adestramento e exposição de bem-estar animal com a entrega de cartilhas informativas.

Para este ano, a meta é vacinar, aproximadamente, 417 mil cães e gatos. Na campanha do ano passado, Fortaleza conseguiu imunizar 322.320 animais, divididos em 211.769 cachorros e 110.551 gatos — atingindo a meta proposta pelo Ministério da Saúde, com 80,14% de animais imunizados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O responsável pela Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos, Atualpa Soares, pontua que a iniciativa reforça a importância do cuidado essencial com os animais e aproveita para divulgar os serviços disponíveis para que a população se programe para levar seus pets.