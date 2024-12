Após término, bombeira civil vítima de feminicídio gravou suspeito batendo no portão

O homem é o principal suspeito do crime e foi preso em flagrante em Baturité durante uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme os parentes, Dheyna pretendia registrar um boletim de ocorrência nessa quinta-feira, 12, no entanto, foi surpreendida pelo criminoso, que invadiu a residência durante a madrugada. Conforme O POVO apurou, a bombeira civil foi espancada e asfixiada.



A perseguição após o fim do relacionamento acontecia por meio das redes sociais. Durante a noite o homem tentou entrar na residência da ex-companheira e enviou inúmeras mensagens. Após o feminicídio, o perfil do instagram do suspeito recebeu dezenas de comentários de repúdio. Lucas foi preso em flagrante no município de Baturité, a 98 quilômetros de Fortaleza.