Bombeira civil é encontrada morta em Fortaleza; suspeita é de feminicídio

Bombeira Civil Dhenya Mell tinha 24 anos e era voluntária em grupo social em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Instagram

Uma bombeira civil de 25 anos foi encontrada morta nesta quinta-feira, 12, no Conjunto Tancredo Neves, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Conforme O POVO apurou, a suspeita é de que o crime tenha sido um feminicídio, que teria como principal suspeito o ex-namorado da vítima. Apurações dão conta de que ele teria invadido a casa dela durante a madrugada após pular o muro da residência. A mulher foi encontrada morta por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para o caso. A vítima, identificada como Aparecida dos Santos Silva, conhecida popularmente como Dhenya, tinha terminado o relacionamento de cinco meses com o suspeito há poucos dias.

Segundo uma fonte próxima da vítima, o casal tinha se conhecido por meio das redes sociais e, com o namoro, a bombeira foi morar com o suspeito no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Após o término, ela retornou ao bairro onde morava e, com o fim do namoro, a vítima começou a ser ameaçada pelo ex-companheiro.