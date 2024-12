Líder de grupo criminoso no Piauí é preso em residência em Fortaleza

Homem foi capturado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta quinta-feira, 12

Um líder de um grupo criminoso atuante no estado do Piauí foi preso na manhã desta quinta-feira, 12, em uma residência no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

O homem, de 31 anos, possui passagens por homicídio, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, receptação e dano, sendo todos os delitos registrados no Ceará.