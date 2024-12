Incêndio atinge academia na Washington Soares e fogo consome equipamentos

Um incêndio atingiu a academia de ginástica Green Life na madrugada desta quinta-feira, 12, localizada na avenida Washington Soares, no bairro Parque Manibura, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foi acionado para controlar as chamas e, posteriormente, realizou o trabalho de rescaldo para evitar novos focos do incêndio.

Conforme os Bombeiros, não houve feridos na ocorrência. As chamas atingiram o teto do estabelecimento causando danos à estrutura. Os equipamentos da unidade, como esteiras, aparelhos de musculação, ar-condicionado, televisões, mesas, cadeiras, balcões da recepção, janelas e outros materiais foram consumidos pelo fogo.