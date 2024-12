Quatro pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na Paupina, em Fortaleza

Um veículo HB20 hatch colidiu de frente com um poste de alta tensão na manhã desta terça-feira, 10. O caso foi registrado por volta das 7h41min, no bairro Paupina, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), quatro pessoas ficaram feridas, uma delas foi socorrida em estado grave.

O veículo era ocupado por um homem, o condutor, e outras três passageiras. Com o impacto, as equipes do Corpo de Bombeiros precisaram utilizar técnicas de desencarceramento para retirar as vítimas com segurança. As causas do acidente não foram divulgadas.