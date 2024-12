Passeio ciclístico no Centro de Fortaleza reúne mais de 150 pessoas

Da cultura à atividade física. Da Estação das Artes ao Theatro José de Alencar. A segunda edição do "Bó di Bike com o Ioiô", passeio ciclístico que percorre espaços culturais e históricos do Centro de Fortaleza , aconteceu neste domingo, 8.

Por meio do evento, ciclistas podem visitar espaços da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece) no Centro e praças históricas da Capital.

De acordo com ele, no "Bó di Bike", a atemporalidade do Ioiô se faz muito presente, pois, ao performar de Bode, mediando o passeio junto aos ciclistas, os mesmos que Ioiô também fazia nas caminhadas diárias, "constrói-se novas narrativas com o público".

O itinerário tem aproximadamente 8 quilômetros (km) e é guiado pelo artista Evan Teixeira, caracterizado e interpretando o personagem. "É uma alegria ser atravessado tanto como cidadão quanto como artista pela história desse ícone cearense . Na época de escola, estudei brevemente sobre as andanças do Bode Ioiô, e quando comecei a desenvolver minha pesquisa artística sobre ele, mergulhei ainda mais em seus casos e causos. O que me deixou encantado por completo, pois Ioiô é um símbolo importantíssimo da irreverência e da força do manifesto popular, que são traços marcantes e atemporais do povo cearense", conta Evan.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-11-2024: Passeio ciclístico "Bó di Bike", realizado pelo Museu do Ceará, em homenagem ao Bode Ioiô. Crédito: FERNANDA BARROS

Por trás do "Bó di Bike com o Ioiô"

O evento é promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE), por meio do Museu do Ceará, espaço da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece), e também conta com apoio do Complexo Cultural Estação das Artes, da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), do Sobrado Dr. José Lourenço, do Cineteatro São Luiz e do Theatro José de Alencar.

As inscrições estavam abertas até o dia 5 de dezembro, exclusivamente por meio do Mapa Cultural do Ceará. Para participar, era necessário realizar a doação de 1 kilo (kg) de alimento, que é destinado ao Programa Ceará Sem Fome.

Nos dias 6 e 7 deste mês foi realizada a arrecadação dos alimentos e a distribuição da camiseta do passeio, restrita aos 150 primeiros inscritos, no Anexo Bode Ioiô.