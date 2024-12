Carro bate em poste e via é bloqueada na Maraponga; região fica sem energia

De acordo com testemunhas, o condutor trafegava em alta velocidade quando se chocou contra o muro de um estabelecimento comercial, nas proximidades do cruzamento com a avenida Bernardo Manuel .

Na manhã desta terça-feira, 10, a colisão entre um carro e um poste resultou no desvio e bloqueio de tráfego na avenida Benjamin Brasil , no bairro Maraponga, em Fortaleza . O acidente foi registrado por volta das 5h30min e deixou a região sem energia elétrica.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que o condutor, único ocupante do veículo, sofreu ferimentos e foi socorrido por meios próprios.

Equipes da Enel e da AMC estão no local

Ainda de acordo com o informe, após o impacto, o poste ficou suspenso nos fios e foi necessário interditar a via no sentido da Bernardo Manuel.

Agentes da AMC foram acionados para orientar os motoristas. A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que uma equipe especializada também está no local do acidente realizando a substituição do poste.