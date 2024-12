Fortaleza: apreensões de arma de fogo crescem 8,7% entre janeiro e novembro

Apreensões foram resultado de ações ostensivas realizadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em conjunto ao trabalho de inteligência do Centro de Inteligência do Ceará (CIC), e investigações e ofensivas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Entre janeiro e novembro, houve apreensão de 1.435 armas de fogo em Fortaleza . Os dados representam um aumento de 8,7% de apreensões na Capital, em comparação com os primeiros 11 meses do ano anterior, onde 1.320 armas foram retiradas de circulação, registrando um aumento de 115 armas.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ações das Forças de Segurança resultaram no aumento de 1,8% das apreensões. No recorte da região, entre os meses de janeiro e novembro foram apreendidas 1.257 armas, 22 apreensões a mais que no ano anterior. Em 2023, o número era de 1.778 armas.

Já no Ceará, o aumento foi de 0,8%, com um total de 5.390 apreensões. Em 2023, os números eram de 5.878 armas retiradas de circulação, entre janeiro e novembro. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os indicadores criminais de 2024 apontam que as apreensões ocorreram com maior frequência em dias de quinta-feira no mês de outubro, com um percentual de 17,35%. Já as terças estão em segundo lugar com maior percentual, com 16,96%.