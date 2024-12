Corpo de mulher de 66 anos é encontrado em banheiro do Aeroporto Pinto Martins

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

O corpo de uma mulher de 66 anos foi encontrado em um banheiro do Aeroporto Internacional de Pinto Martins, em Fortaleza, nesse sábado, 7. A vítima, que não teve a identidade divulgada, era uma passageira que vinha de Brasília-DF, informou a Fraiport, empresa que realiza as operações do Pinto Martins.

Ainda conforme a Fraiport, a equipe médica do aeroporto realizou os procedimentos de reanimação, mas não obtiveram sucesso. A causa da morte só será definida após exame pericial.