Incêndio atinge clube de tiro no Meireles, em Fortaleza

Um incêndio atingiu um clube de tiro, localizado no bairro Meireles, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 5. Não houve vítimas e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) conseguiu controlar o fogo.

Três equipes da corporação foram acionadas por volta das 13h29min para atender à ocorrência, após detectarem o incêndio nos estandes de tiro do estabelecimento.