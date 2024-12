Após forte chuva em Fortaleza, ICA da UFC suspende atividades

De acordo com a UFC, "a suspensão das atividades no Instituto de Cultura e Arte (ICA) ocorreu apenas nesta quarta-feira, 4. Amanhã, dia 5 de dezembro, o funcionamento da unidade retorna à sua normalidade"

O Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará (ICA-UFC) teve as atividades paralisadas nesta quarta-feira, 4, devido à grande quantidade de água que atingiu o equipamento, que está localizado no Campus do Pici, em em Fortaleza

O térreo do equipamento foi inundado pela chuva que atingiu mais de cem municípios cearenses na manhã desta quarta-feira, 4.