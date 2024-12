Programa Recicla Mais Fortaleza passa por ajustes; condôminos relatam suspensão da coleta

A Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) foi contatada pelo O POVO e negou que a coleta tenha sido suspensa. A pasta informou que, "diante do volume ainda baixo coletado em alguns condomínios cadastrados, a Prefeitura de Fortaleza orientou que os síndicos utilizassem o serviço de coleta seletiva do Re-ciclo ".

De acordo com a subsíndica do condomínio residencial Cabo Frio, Alaíde Pitombeira, a coleta dos resíduos do prédio deixou de ser realizada desde o último dia 12 de novembro. O edifício residencial, localizado no bairro Dionísio Torres, ingressou no programa em maio deste ano.

“O caminhão da coleta deixou de vir e não comunicaram nada pra gente”, explica.

Na última segunda-feira, 2, Alaíde foi comunicada pela SCSP de que o programa “está passando por um ajuste temporário, que inclui a redução de algumas rotas de coleta em condomínios já participantes”. A mensagem alertava que durante esse período, o Programa não estará coletando resíduo reciclável do condomínio Cabo Frio.