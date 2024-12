TJCE promove mutirão de reconhecimento voluntário de paternidade em Fortaleza

O TJCE realiza campanha de reconhecimento de paternidade e audiências de direito de família / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Mais de 6 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Ceará, conforme dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Em Fortaleza, são 2.437 certidões com pais ausentes. Buscando uma redução no quantitativo, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) promove, nesta semana, o mutirão de reconhecimento voluntário de paternidade, na Capital. A campanha gratuita, intitulada “Pai, um presente para a vida toda”, teve início nesta segunda-feira, 2, e se estende até a próxima quinta-feira, 5. Os atendimentos ocorrem das 8h às 17h no bloco Z da Universidade de Fortaleza (Unifor).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do reconhecimento voluntário de paternidade, o mutirão também viabiliza audiências de casos de divórcio, guarda e pensão alimentícia.

Os documentos retificados, incluindo o nome do pai, serão entregues na próxima sexta-feira, 6. A iniciativa contempla tanto as pessoas que já se inscreveram previamente por meio de link disponibilizado no último dia 21 de novembro, como os interessados nos serviços que decidam comparecer ao local. A segunda edição da campanha resulta de uma parceria entre a Corregedoria-Geral de Justiça do Ceará (CGJCE), o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejus) de Fortaleza.

“Uma das principais vantagens é a rapidez, tudo vai ser resolvido em uma semana. Sai da audiência com o mediador, há uma sentença judicial e essa sentença já vai ser dado o procedimento no cartório para realizar a nova certidão de nascimento“, destaca a juíza coordenadora do Cejusc, Ana Carolina Montenegro. A juíza reforça que alguns atendimentos não estão sendo oferecidos no mutirão, dentre eles o reconhecimento de paternidade socioafetivo, reconhecimento ou dissolução de união estável não formalizada, guarda para parentes diferentes dos genitores, revisões de pensão alimentícia, inventário e usucapião. “O que não estamos atendendo é aquele reconhecimento de paternidade socioafetivo, porque demanda uma investigação processual mais demorada, aí tem que ser realizada através de um processo judicial”, compartilha Carolina.

O TJCE realiza campanha de reconhecimento de paternidade e audiências de direito de família. Na foto, Ana Carolina Montenegro, juíza coordenadora do Cejusc, acompanha os processos Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO A juíza reitera que o mutirão está voltado apenas às pessoas que residem em Fortaleza porque a campanha é feita por meio do Cejusc de Fortaleza e, em razão da competência territorial, a equipe precisa atender a essa obrigatoriedade. Os atendimentos desta segunda-feira, 2, iniciaram às 14h. O primeiro dia de campanha, conforme o TJCE, contabilizou nove atendimentos.