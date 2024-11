12° Marcha da Periferia acontece neste sábado, 30, no Bom Jardim

11° Marcha da Periferia, que aconteceu em 2023. A iniciativa defende a prioridade de investimentos em políticas de Educação, Cultura, Esporte, profissionalização, inserção produtiva e qualificação urbana e ambiental. / Crédito: Divulgação/Marcha da Periferia

Com o tema "Periferia Livre: Políticas Para a Vida e Não Para a Morte", a 12° Marcha da Periferia acontece neste sábado, 30, no Grande Bom Jardim. A Marcha reivindica uma segurança pública popular, sem repressão, armas e com políticas que garantem a vida e a dignidade da população nas periferias do Ceará. A ação é realizada anualmente por vários movimentos sociais, coletivos e organizações que atuam em defesa dos direitos humanos no Estado. A escolha da temática envolve a superação da histórica criminalização dos territórios, sobretudo, da população negra, empobrecida e periférica.

A iniciativa defende a prioridade de investimentos em políticas de Educação, Cultura, Esporte, profissionalização, inserção produtiva e qualificação urbana e ambiental.

A coordenadora do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS), Lúcia Albuquerque, 58, explica que a importância do evento não é apenas a superação da histórica criminalização, sobretudo da população negra, empobrecida e periférica, mas também na construção de uma agenda afirmativa focada na promoção da qualidade de vida e no bem-viver de seus moradores. "Esperamos políticas de reparação de direitos e promoção da vida da população periférica. Que sejam políticas de qualidade e não pela metade e descontinuidade. Que englobem a cultura, educação, segurança alimentar, saúde mental, de respeito e dignidade", finaliza. O estudante e participante do movimento "RUA Juventude Anticapitalista", Pedro Nunes, conta que a marcha foi criada com o objetivo de organizar a revolta da periferia.

"A gente vê no dia a dia da favela o descaso do poder público com os nossos territórios, a violência da polícia cada vez mais presente no nosso cotidiano, a falta de políticas públicas que dêem dignidade e segurança para as nossas vidas. A Marcha nasceu da organização dessas pessoas denunciar as violências que sofremos todos os dias, principalmente com corpos negros e jovens", explica.

O estudante conta que a ação tem o intuito de mostrar ao poder público, às instituições e ao povo a força e protagonismo da periferia e de seus moradores. Pedro destaca a importância de ter diferentes grupos, como "estudantes, trabalhadores, mães e familiares de vítimas da violência polícia e do cárcere, artistas e organizações da sociedade civil" se organizando para reivindicar seus direitos "é muito forte e potente".



"A Marcha é um dos únicos atos que coloca a periferia no centro do debate, como protagonista. Passamos pelo Pirambú, Bom jardim, Barroso, Granja Lisboa, Canindezinho, Conjunto Palmeiras para constituir a Marcha deste ano. Estamos nas universidades, nas praças e nas esquinas lutando pela nossa gente".



