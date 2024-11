Acidente de trânsito gera congestionamento em ruas da Aldeota, em Fortaleza

A colisão foi registrado no cruzamento das ruas Barbosa de Freitas com a rua Eduardo Garcia, por volta das 6h40min

Uma batida entre dois veículos foi registrada na manhã desta quarta-feira, 27, no cruzamento das ruas Barbosa de Freitas com a rua Eduardo Garcia, próximo à Praça das Flores, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 6h40min, quando o carro de modelo Fiat Pulse avançou o sinal e colidiu com uma caminhonete, que capotou.