Discussão de trânsito termina em pancadaria em Fortaleza

Em seguida, os dois dão início a uma discussão através da janela do carro. O motorista, então, tenta abrir a porta, mas é impedido pelo motoqueiro.

Ao conseguir sair do veículo, o condutor do carro começa a atingir o motoqueiro com murros e, ao cair no chão, o homem também começa a receber chutes.

No vídeo, é possível perceber que pessoas que passavam pelo local tentam separar os dois homens.