Bairros de Fortaleza ficarão sem água nesta quinta-feira, 28

Nesta quinta-feira, 28, haverá suspensão temporária do fornecimento de água nos bairros Vila Velha e Barra do Ceará. De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a interrupção acontecerá de 9h às 12 horas para que sejam realizados serviços de melhoria na rede de abastecimento de Fortaleza, como parte do Projeto Águas do Ceará.

Em nota, a Cagece informa que os moradores das áreas afetadas devem priorizar o consumo humano e as atividades essenciais durante o período de interrupção. A Companhia ressalta que o impacto pode variar de acordo com a capacidade de armazenamento dos imóveis, como caixas d'água e reservatórios.

“O serviço realizado no local compõe as ações da Companhia para o combate às perdas de água e setorização do abastecimento na capital cearense, por meio da implantação de dispositivos que monitoram as redes de água 24h por dia. Em Fortaleza, o projeto prevê beneficiar cerca de 1,8 milhão de pessoas”, informou a companhia.

O Programa Águas do Ceará engloba obras e serviços voltados à modernização e expansão do sistema de tratamento e distribuição de água no Estado. A iniciativa visa garantir maior eficiência e qualidade no atendimento à população.