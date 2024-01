Encerramento do Natal de Luz encanta e traz a magia natalina à Praça do Ferreira

Fortaleza, CE, BR 23.12.23 - Ultimo dia da apresentação do Natal de Luz na Praça do Ferreira (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Olhos brilhantes, ouvidos atentos e corpos embalados pela música. É dessa forma que se encontravam as pessoas que foram prestigiar, na noite deste sábado, 23, o encerramento do Ceará Natal de Luz 2023, na Praça do Ferreira — em Fortaleza. Público deu vida ao equipamento, contagiados pela magia natalina que tomou conta do local. Evento teve início com a apresentação do Reisado Nossa Senhora da Saúde, celebrando a manifestação popular em alusão ao nascimento de Jesus Cristo. Logo depois teve a apresentação do tradicional Coral de Luz, onde foram entoadas as canções natalinas que figuram como marcas registradas do período. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Raimunda José, 79, tinha as músicas na ponta da língua. Durante quase todas as apresentações ela esteve segurando um balão de unicórnio, que comprou para a bisneta. Como se o objeto a fizesse voltar a ser criança, ela fixou os olhos encantada no prédio onde os espetáculos acontecia e deixou o corpo se movimentar livre, no ritmo das músicas que tocavam. "Tá muito lindo, muito emocionante", relata.

Play