Natal de Luz homenageia cartunista cearense e terá presença do padre Fábio de Melo

Com o tema "Natal da Cearensidade", a abertura do evento acontece no dia 22 de novembro, com show do padre Fábio Melo. Centro terá reforço de policiamento e desconto de 15% para usuários do TopBus

Com o tema “ Natal da Cearensidade ”, a 28º edição do Natal de Luz homenageia o cartunista cearense Hermínio (Mino) Castelo Branco, e conta pela primeira vez com a presença do padre Fábio de Melo. A abertura oficial acontece no dia 22 de novembro, às 17 horas, na Praça do Ferreira. Evento deste ano terá reforço na segurança do Centro, com 158 policiais, e desconto de 15% para quem for utilizar o serviço de transporte do TopBus.

O lançamento aconteceu nesta quarta-feira, 13, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, e contou com a apresentação das crianças que participam do coral Natal de Luz. Solenidade contou com a presença do presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante; do presidente do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, Valdemir Rolim; do titular da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez; do coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Klênio Savyo e de outros titulares das forças de segurança do Estado.

Na programação de abertura, no dia 22, a banda do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) fará uma apresentação musical em conjunto com personagens da encenação teatral, na Praça do Ferreira. Crianças e adultos poderão visitar a Casa do Papai Noel, que funcionará de 27 de novembro até 23 de dezembro, das 9 às 21 horas.

Elementos decorativos estarão presentes em toda a Cidade, com objetivo de ressaltar a temática. O assunto traz referências locais como a xilogravura de cordel, além de ícones como a jangada e o caju.

De acordo com o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, além do show com padre Fábio de Melo, o Papai Noel chegará de jangada, representando a cearensidade. “Estamos esperando um público de 60 mil pessoas”, afirma.