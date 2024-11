Cartunista Mino é o terceiro entrevistado do projeto Grandes Nomes 2024

Artista plástico, cartunista, ilustrador, publicitário e muito mais, o cearense Mino é o terceiro entrevistado da série Grandes Nomes, Grandes Entrevistas. Crédito: Reprodução/O POVO

Hermínio de Macedo Castelo Branco, mais conhecido como Mino, é um dos grandes nomes das artes visuais no Brasil. Artista plástico, programador visual, projetista gráfico, ilustrador, publicitário e poeta ocasional, Mino tem uma carreira marcada por contribuições relevantes e versáteis em diversas áreas criativas. Ele é o terceiro entrevistado do projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas, realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO. Na entrevista, já disponível no canal do O POVO no YouTube, a jornalista Neila Fontenele visita o estúdio do artista, onde ele compartilha histórias sobre sua trajetória, iniciada com a ilustração de uma seção de humor esportivo no próprio jornal O POVO.

Com uma carreira marcada pela busca de identidade e autenticidade, Mino transitou entre áreas tão diversas quanto Direito, movimento estudantil e artes visuais, mas encontrou nos desenhos sua verdadeira vocação. Sua obra celebra a cultura cearense e prova que o regionalismo pode dialogar com o mundo sem perder sua essência.

Desde a infância, Mino demonstrava talento para o desenho, criando personagens e cenas que chamavam atenção por seus traços únicos. O apelido "Mino" foi adotado por sugestão de Ziraldo, com quem o cartunista teve um encontro decisivo nos anos 1960, quando foi buscar oportunidades no Rio de Janeiro. Ziraldo incentivou a assinatura artística de Hermínio para Mino, como o artista já era conhecido na família, e reconheceu seu potencial. Um momento que abriu portas para que, naquela época, o jovem publicasse seus desenhos na histórica revista O Cruzeiro, consolidando sua carreira no humor gráfico.

Ceará e o Capitão Rapadura Mas se hoje a arte de Mino reflete a valorização das raízes cearenses, nem sempre foi assim. Foi a vivência no Rio de Janeiro que despertou no cartunista um olhar mais atento para as tradições de sua terra natal. Ele se dedicou a destacar elementos culturais muitas vezes subestimados, como a influência das línguas indígenas em nomes de cidades cearenses, como Itapipoca, Canindé e Pacoti.

De volta ao Ceará, Mino mergulhou nas riquezas culturais de sua terra e percebeu que muitas delas eram negligenciadas. Inspirado pelas transformações políticas e sociais da época, criou o Capitão Rapadura, um super-herói nordestino comprometido com questões sociais e a valorização da identidade local. Com capa e chapéu, o personagem tornou-se um símbolo de resistência cultural, levando a cultura cearense ao Brasil e ao mundo. “O meu sonho era voltar para Fortaleza, era inverso. E isso foi muito importante para mim, porque o traço cultural que mais me beneficiou foi o fato de eu ter ficado no Ceará. Porque, para mim, a cultura dos outros já tinha chegado, já era vista. Mas a cultura cearense era uma ilustre desconhecida”, afirma o artista.

No Estado o cartunista protagonizou um feito inédito na TV brasileira: passou a ilustrar notícias ao vivo no Repórter Cruzeiro, um noticiário da TV Ceará. Um dia o Ary Sherlock, da TV Ceará, me viu desenhando, me levou para a TV Ceará, Canal 2, que era a única televisão da época, e eu fui desenhar a notícia na hora. Coisa que só no Ceará aconteceu. O Ceará é pioneiro nessa história. Ele via a notícia e eu desenhava. E foi a grande porta aberta”, relembra.



Hoje, Mino continua ativo, publicando semanalmente tiras do Capitão Rapadura no jornal Diário do Nordeste. Ele também edita uma revista mensal de humor, distribuída em escolas da capital e do interior cearense por meio de sua editora, a Riso.

Além disso, o cartunista participou de inúmeros salões de humor nacionais e internacionais, acumulando prêmios e contribuindo para antologias e exposições itinerantes em países como Rússia, França e Alemanha. Um de seus trabalhos mais notáveis, Os Peixes, foi publicado na revista alemã SLAPSTICK. Acesse a íntegra da entrevista:



