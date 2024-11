Mulheres são presas no Aeroporto de Fortaleza com 132 tabletes de maconha em malas

A Polícia Federal (PF) prendeu duas mulheres na tarde desta quinta-feira, 7, no Aeroporto Internacional de Fortaleza (Pinto Martins), por transportar drogas.

As passageiras, de 19 e 18 anos, foram flagradas com 132 tabletes de maconha distribuídos em quatro malas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Elas foram flagradas no momento do desembarque. As presas desembarcavam de um voo proveniente de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino final em Fortaleza.