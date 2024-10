Após briga entre motoristas, AMC retoma fiscalização no Aeroporto de Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. AMC acata recomendação do MPF e irá reforçar fiscalização em áreas de embarque e desembarque em aeroporto Crédito: Samuel Setubal

Após episódios de violência entre motoristas de aplicativo e taxistas, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) retoma permanentemente a fiscalização nas áreas de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Medida acata recomendação do Ministério Público Federal (MPF). De acordo com o MPF, no último dia 24, a AMC respondeu, através de ofício, que acolhe integralmente a Recomendação nº 19/2024 e que começou a implementar, desde agosto, as medidas necessárias. Ainda conforme o MPF, as ações destacadas pelo superintendente da AMC, Antônio Ferreira Silva, no ofício, foram "o envio de viaturas ao local e a fiscalização por meio de videomonitoramento, ambas já em operação na área do aeroporto”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Taxistas brigam por disputa de passageiros no Aeroporto de Fortaleza

O Ministério Público destaca que a situação vem sendo acompanhada desde de 2023 em inquérito civil instaurado pelo procurador da República, Ricardo Magalhães de Mendonça. O objetivo é apurar o transporte irregular de passageiros por “táxis piratas”, além de veículos sem credenciamento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para transporte de passageiros que desembarcam no terminal do Aeroporto. AMC havia informado que caberia fiscalizar apenas infrações de uso de vagas reservadas Anteriormente à expedição da recomendação, em setembro, a AMC havia informado ao MPF que caberia ao órgão fiscalizar apenas infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos, em virtude da instalação de cancelas em áreas de embarque e desembarque do aeroporto. Entretanto, uma nota Técnica da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) concluiu que a instalação das cancelas para controle do acesso não descaracterizaria a via como aberta à circulação, estando a área sujeita à fiscalização do órgão municipal de trânsito.