Turista do Paraná morre vítima de afogamento na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um turista natural de Curitiba, no Paraná, morreu afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) o caso teria ocorrido por volta das 16 horas de terça-feira, 19. Apesar dos procedimentos de reanimação, a vítima, um homem de 35 anos, não resistiu e faleceu devido ao grave estágio de afogamento.

De acordo com os Bombeiros, os guarda-vidas perceberam uma movimentação de pessoas na água, próximo ao posto, e ao se aproximarem encontraram a vítima desacordada, sendo trazida por populares.