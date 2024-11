Réu em caso de feminicídio é absolvido por insanidade mental

Dona Maria Antônia, de 49 anos. foi morta a facadas pelo companheiro de mais de 12 anos. Crédito: Arquivo pessoal

A sentença proferida pela 5ª Vara do Júri para o réu Rui Geise Sousa Queiroz, acusado do crime de feminicídio contra a companheira, Antônia Maria Cordulino dos Santos, gerou revolta na família da vítima. A Justiça absolveu sumariamente o homem em razão de um laudo pericial de insanidade mental. O crime aconteceu no dia 12 de janeiro, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. De acordo com o laudo médico, o réu apresenta um transtorno no controle de impulsos, o que resultaria na incapacidade de autodeterminação do acusado no período do crime. O homem é considerado inimputável, no entanto, a família de Antônia questiona a decisão e aponta que, durante doze anos de relacionamento, ele nunca teria apresentado qualquer problema psicológico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A decisão judicial da condenação, obtida pelo O POVO, afirma que o homem "não representa perigo à sociedade" e o colocou em medida de segurança de internação em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Afirma ainda que o réu receberá o tratamento de saúde mental por um ano e manterá, em paralelo, o tratamento médico para leucemia.

Rui deverá passar por avaliações biopsicossociais e, depois de um ano, pode ter a reversão de tratamento em liberdade ou extinção. Procurado pelo O POVO, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informou que, por meio da 112ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, ingressou com o recurso para pedir que a Justiça reconheça a periculosidade do réu determinando a internação dele pelo prazo de três anos, que é o máximo previsto em lei. Antônia Maria trabalhou como doméstica e era alvo de ciúmes do companheiro. Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

De acordo com o filho da vítima, Francisco Nadiel, Rui fazia tratamento contra leucemia, mas fazia uso de bebida alcoólica aos fins de semana. Ele afirma que o casal tinha uma relação conturbada e discussões por causa de ciúmes. Nadiel aponta premeditação no crime, pois o homem teria esperado o filho de Maria sair da residência e depois teria escondido a faca com um pano, no intuito de surpreender a vítima. Maria foi ferida na garganta e na boca, de modo que não conseguiu pedir socorro a tempo. Violência doméstica esteve presente nos dois relacionamentos da vítima Familiares descrevem a vítima Maria Cordulino dos Santos como uma mulher trabalhadora, exercendo a profissão de doméstica por grande parte da vida. Seu primeiro relacionamento, com o pai dos seus dois filhos, acabou por causa da violência doméstica e do alcoolismo.

Francisco Nadiel mora sozinho desde que perdeu a mãe, há 10 meses. "Eu estou morando sozinho, criando as duas gatas dela, que ela deixou. Lembro dela e olho as roupas, fotografias, áudios que ela mandava. Fico pedindo a Deus para me dar uma luz", descreve o modelo fotográfico de 28 anos de idade, que convive com a dor da saudade da mãe. Ele conta que o relacionamento com Rui foi uma nova oportunidade ao coração. Conforme testemunhas, no início o casal era feliz, mas com o passar dos anos, o homem tornou-se agressivo e também abusava do álcool. Testemunhas que conheciam os dois relatam que o homem era possessivo, ciumento e que a casa tornou-se um ambiente de brigas e confusões. De acordo com Nadiel, Rui teria descoberto leucemia há dois anos. A mulher cuidava do companheiro quase que exclusivamente e era responsável pelas medicações. E mesmo depositando todo seu tempo para ajudar o homem, ao se aproximar do período de fim de semana, ele fazia uso de álcool e as brigas recomeçavam.