Ação social com cães policiais anima pacientes da Casa de Cuidados do Ceará

Um projeto inovador que integra segurança pública e assistência social promoveu, no final do mês de outubro, uma visita do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) aos pacientes e cuidadores da Casa de Cuidados do Ceará (CCC), em Fortaleza.

O equipamento da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) voltado à desospitalização de pessoas em tratamento de saúde recebeu uma apresentação dos cães do Núcleo de Operações com Cães (Canil) do GAP.