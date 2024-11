Hepatite A: 86% das crianças até 5 anos em Fortaleza foram vacinadas em 2024

Segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), o índice para os dez primeiros meses deste ano é 21% maior que em todo 2023, quando 20.707 pacientes, ou seja, 65% do público alvo, foram imunizados.

Mais de 22.700 crianças foram vacinadas contra a Hepatite A, em Fortaleza , entre os meses de janeiro e outubro deste ano. O número representa 86% da faixa etária alvo da imunização contra a doença, que corresponde a bebês no 15° mês de vida e pequenos até os cinco anos de idade.

Apesar do salto, a pasta ainda classifica o número de crianças imunizadas na Capital como abaixo do necessário, já que a meta de cobertura vacinal contra a Hepatite A é de 95%.

Entre as formas de prevenir a Hepatite A estão:

Lavar as mãos (incluindo após o uso do sanitário, trocar fraldas e antes do preparo de alimentos);



Lavar com água tratada, clorada ou fervida, os alimentos que são consumidos crus, deixando-os de molho por 30 minutos;



Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, principalmente mariscos, frutos do mar e peixes;



Lavar adequadamente pratos, copos, talheres e mamadeiras;



Usar instalações sanitárias;



No caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes e instituições fechadas, adotar medidas rigorosas de higiene, tais como a desinfecção de objetos, bancadas e chão utilizando hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária.



Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou próximo de onde haja esgoto;



Evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios;



Usar preservativos e higienização das mãos, genitália, períneo e região anal antes e após as relações sexuais.

Onde se vacinar em Fortaleza

A vacinação contra a Hepatite A pode ser acessada de segunda a sexta em todas as 134 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Fortaleza. Nos fins de semana e feriados, a imunização pode ser feita nos postos Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e Miriam Mota, no Dionísio Torres.

O combate ao vírus da Hepatite A também é realizado através de busca ativa nas escolas municipais e residências nas comunidades.