Parque do Cocó recebe espaço de leitura que homenageia escritor cearense

O nome do local é uma condecoração ao poeta, escritor, empresário e ambientalista cearense Pio Rodrigues Neto, membro do conselho gestor da unidade de conservação (UC)

Estimular o ato de ler em meio ao verde da natureza no Parque Estadual do Cocó: foi com esse intuito que a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema-CE) inaugurou, neste domingo, 10, o Espaço de Leitura Pio Rodrigues Neto.

O nome do local é uma condecoração ao poeta, escritor, empresário e ambientalista cearense Pio Rodrigues Neto, que é membro do conselho gestor da maior unidade de conservação (UC) da Capital e possui o título de “Amigo do Cocó”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A cerimônia de inauguração do Espaço da Leitura Pio Rodrigues Neto foi realizada próximo ao Centro de Referência do Parque e contou com a presença da titular da Sema, Vilma Freire, do secretário executivo Fernando Bezerra e do homenageado, Pio, acompanhado da família.