Morre Padre Ailton, pároco de Nossa Senhora Aparecida, em Fortaleza

Reverendo tratava um quadro de infecção grave e se encontrava entubado no hospital; sepultamento será realizado nesta segunda-feira, 11

O falecimento foi confirmado pela Arquidiocese da Capital que lamentou a morte de padre Ailton em seu site oficial e nas redes sociais. De acordo com informações da organização católica, o líder religioso deu entrada no hospital Unimed durante a última sexta-feira, 8, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência e precisou ser entubado neste sábado, 9.

O padre da Arquidiocese de Fortaleza , Ailton Costa e Silva, 46, faleceu durante a manhã deste domingo, 10, vítima de um quadro de infecção grave . O reverendo estava desde 2018 à frente da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vicente Pinzón, local onde será velado.





Antes de se tornar pároco de Nossa Senhora Aparecida, padre Ailton atuou como vigário nas paróquias de Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conjunto Ceará, e Santo Antônio Planal Pici, no Henrique Jorge. Também foi vice-reitor do Seminário Propedêutico Dom Aloísio Lorscheider.

Em seu último trabalho antes de assumir a comunidade religiosa do Vicente Pinzón, foi também pároco na igreja de Nossa Senhora das Dores, localizada no município de Canindé.