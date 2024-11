Com prazo para novembro, estátuas da Praça dos Leões seguem longe da restauração completa

As estátuas da Praça General Tibúrcio, conhecida como Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza, estão em processo de restauração desde julho de 2024 . Conforme a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) divulgou na época, a conclusão dos serviços de conservação e restauro das estátuas da Praça dos Leões estava prevista para novembro.

Já a escultura "Criança com Golfinho", representada por uma criança tocando uma trompa sobre um peixe, estava quebrada no interior da câmara subterrânea sob o túmulo de General Tiburcio.

Por ser um equipamento tombado como patrimônio, qualquer intervenção no equipamento é uma responsabilidade da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor). Na época em que a restauração das esculturas foi anunciada, O POVO foi ao local e constatou que a maioria das obras estava oxidada, pichada e com pintura descascando.

Além dos icônicos leões que dão o nome popular à praça, o local possui uma escultura em homenagem ao General Tibúrcio, militar cearense conhecido por sua atuação na Guerra do Paraguai. O monumento, datado de 1888, foi o primeiro erguido em Fortaleza. O local também abriga o túmulo do General e outros itens históricos, como a escultura da escritora Rachel de Queiroz.

De acordo com o que foi divulgado pela Secultfor, em dezembro de 2023 uma empresa especializada em serviços de restauro foi contratada para realizar a conservação das peças. O investimento foi de cerca de R$ 343 mil.

Com a chegada do prazo estipulado pela Prefeitura, O POVO retornou à Praça dos Leões na manhã desta segunda-feira, 4, e constatou que dois dos três leões da praça já estavam com o processo de restauração concluído. As duas peças, que se localizam ao lado do Museu do Ceará e ao lado da Academia Cearense de Letras, foram repintadas.

Veja antes e depois dos leões reformados: