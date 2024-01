Livros escolares: Feira na Praça dos Leões tem movimentação tímida no primeiro dia

Após a passagem de ano e a chegada de 2024, o início do ano letivo para as escolas particulares está ainda mais próximo. Com a maioria dos colégios iniciando as aulas até o início de fevereiro, pais e responsáveis podem aproveitar o período para agilizar a compra do material didático dos jovens. Em Fortaleza, um bom lugar para encontrar livros mais baratos e, inclusive, vender os utilizados no ano anterior, é a feirinha dos livros Praça dos Leões, no Centro.

A feira já possui quase 30 anos de tradição, iniciando-se sempre no início de janeiro e prosseguindo até o fim de fevereiro. Na manhã desta terça-feira, 2, a histórica Praça General Tibúrcio (Praça dos Leões) deu início a mais uma edição. A feirinha ocorre das 8 às 17 horas. O local conta com mais de 20 quiosques para a venda e troca.

O cenário no início do dia, no entanto, ainda era marcado por diversos estandes vazios ou sendo montados, além de uma presença modesta de clientes.