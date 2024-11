Sine Municipal oferta 2.706 vagas de emprego em Fortaleza

A reserva de vagas para mulheres afetadas pela violência é resultado da Lei nº 14.542/23 , que estabelece atendimento prioritário para o público no Sine. As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) Municipal de Fortaleza está com 2.706 postos de trabalho abertos para atuação em teleatendimento, vendedor, balconista e outras modalidades. As vagas estão abertas para público geral, Pessoas Com Deficiencia (PCDs), bem como mulheres vítimas de violência doméstica, que terão direito a 10% das vagas.

Telemarketing/ teleoperador (610)



Vendedor interno/pracista (245)



Atendente balconista (133)



Cumim/ garçom (59)



Fiscal de loja (53)



Motorista entregador (48)



Armazenista (43)



Aapinador (40)



Auxiliar de estoque (31)



Orientador para estacionamento (30)



Ajudante de carga e descarga de mercadorias (28)



Advogado (25)



Porteiro (23)

Atendimento no Sine

O atendimento é realizado presencialmente nas unidades Aldeota, Parquelândia e Siqueira. Nos locais são oferecidos serviços de habilitação para o seguro-desemprego e busca de vagas. Os interessados também podem buscar informações de forma remota através do e-mail e telefones (confira os números abaixo).

Nestes canais é possível consultar os benefícios ofertados pelo Sine Municipal, dicas para elaboração de currículo, prazos das vagas, documentações necessárias e formas de acesso aos serviços on-line.



Os candidatos poderão solicitar contato direto com um atendente para envio de documentação e realização do cadastro do seguro-desemprego no sistema. O Sine também pode ser contatado por empregadores para sinalização de vagas abertas.

Sine Municipal de Fortaleza