Revalidação do Cartão Gratuidade deve ser feita até o fim de 2024

O prazo de revalidação segue até o dia 2 de janeiro de 2025. Após essa data, os cartões não revalidados irão parar de funcionar Crédito: Divulgação/Metrofor

Usuários do Cartão Gratuidade da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (CCTM/Metrofor) precisam fazer a revalidação do cadastro na companhia cearense até o fim do ano. A validade dos cartões, que já foram emitidos, expira no dia 2 de janeiro de 2025. Até lá, os usuários têm dois meses de prazo para revalidação sem descontinuidade do embarque gratuito. Como e quem pode revalidar o cartão? O processo de revalidação pode ser feito nas estações Benfica ou Parangaba. O usuário precisa apresentar sua identidade, seu cartão de gratuidade emitido pela Arce ou pela Etufor, e o Cartão do Metrofor que será revalidado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O processo pode ser feito posteriormente, mesmo que o beneficiário não compareça em uma das estações até o fim do ano. A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos alerta que os Cartões não revalidados deixam de funcionar a partir de janeiro de 2025, mas o embarque gratuito pode ser retomado a qualquer tempo - mediante a revalidação.

O Cartão é emitido para pessoas com deficiência, que vivem com HIV, com hemofilia ou com autismo. Usuários que já utilizam o cartão devem fazer a renovação. Os cidadãos que se encontram em uma dessas situações e que sejam de baixa renda, podem fazer a solicitação do cartão, caso não possuam. Para emissão do cartão devem ser apresentados os seguintes documentos: identidade, comprovante de CPF, cartão de gratuidade emitido pela Etufor ou Arce, e um comprovante de endereço. De acordo com o Metrofor, a revalidação é uma etapa importante na garantia dos direitos dos cidadãos, pois assegura que o benefício está sendo concedido ao público que efetivamente tem direito ao benefício, evitando fraudes que afetam o sistema metroviário.