Dupla suspeita de roubo de cargas é presa no Mondubim

Dois homens suspeitos de terem roubado a carga de um caminhão no último mês de outubro foram presos durante a última segunda-feira, 4, em Fortaleza. A dupla, de 23 e 26 anos, foi flagrada nas imediações do bairro Mondubim enquanto dirigia um carro com as mesmas características do utilizado para o crime.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a dupla começou a ser investigada a partir de um Boletim Ocorrência (B.O) registrado após o furto de um carregamento de pescados no mês passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após diligência, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) puderam identificar e localizar o veículo usado pelos suspeitos na ação criminosa.