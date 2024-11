Ônibus colide com mureta de túnel no bairro São Gerardo

Veículo está sendo retirado do local do acidente Crédito: Reprodução/Via Whatsapp O POVO

Um ônibus colidiu com a mureta de um viaduto durante a manhã desta quarta-feira, 6, em Fortaleza. O acidente aconteceu próximo ao cruzamento entre as avenidas Governador Parsifal Barroso e Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, e não deixou feridos. Segundo informações da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o veículo estava sem passageiros no momento da colisão, já que estava fora de operação, à caminho da garagem. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ônibus é retirado do local Procurada pelo O POVO, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou ter atendido uma ocorrência nas primeiras horas desta quarta-feira, envolvendo uma ônibus da empresa Santa Cecília que opera a linha (041) Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu.