Preso por estupro de mulher em Fortaleza foi denunciado por importunação sexual há cinco meses

Natan Xavier Marques, de 30 anos, preso nesta terça-feira, 5, suspeito de estuprar uma mulher no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, possui antecedente por crime de importunação sexual contra outra vítima. O caso anterior ao estupro foi registrado no dia 8 de junho deste ano, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

De acordo com o Boletim de Ocorrência feito pela vítima, Natan também estava conduzindo um automóvel Prisma e a vítima pilotava uma motocicleta. O homem passou ao lado da mulher, deu um tapa na nádega da vítima e gritou "gostosa". O caso foi registrado por volta das 21h55min.

A vítima registrou Boletim de Ocorrência e reconheceu Natan. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A Justiça recebeu a denúncia no dia 4 de agosto. As informações estão na denúncia do MPCE obtida pelo O POVO.