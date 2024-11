Acusado mostrou fotos dos filhos da vítima para ameaçá-la durante estupro

Natan Xavier Marques, de 30 anos, preso em flagrante por crime de estupro, mostrou as fotos dos filhos da vítima, que estavam na galeria do aparelho celular da mulher, para ameaçá-la durante a ação criminosa. A prisão ocorreu nesta terça-feira, 5.

A vítima voltava de trabalho e havia desembarcado do ônibus, no bairro Henrique Jorge, onde seguia caminhando por um trecho, quando foi atacada pelo criminoso, que estava dentro de um veículo. Imagens das câmeras de segurança flagraram o automóvel reduzindo a velocidade quando passava pela mulher.

A vítima seguia para casa quando o homem, que estava dentro do veículo, pediu o número do telefone. A mulher se negou a fornecer o contato e ele apontou uma arma de fogo para a cabeça da vítima, que foi obrigada a entrar no carro do criminoso. O indivíduo ameaçava atirar caso a mulher não embarcasse no automóvel.